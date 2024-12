A cura della Redazione

Un weekend ricco di appuntamenti tra musica, animazione, spettacoli e il Mercato della Terra di Slow Food. La città di Castellammare di Stabia si prepara ad accogliere una serie di eventi che accompagneranno le festività natalizie, regalando momenti di festa e cultura a cittadini e visitatori. Proseguono, infatti, gli appuntamenti del cartellone “La Luce di Stabia”, promosso dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Luigi Vicinanza.

Si parte giovedì 12 dicembre alle ore 11.00 con le iniziative di “Borgo Antico Stabia in Festa”: all’Acqua della Madonna è previsto il laboratorio Slow Food per bambini, pensato per educare i più piccoli alla cultura del cibo sano e sostenibile. Alle ore 20.00, invece, la Chiesa del San Marco ospiterà “Mystica – La musica della nostra terra”, concerto-evento, ad ingresso gratuito, che vedrà unite le corali della diocesi di Sorrento-Castellammare nell’interpretazione di musica sacra composta da autori del ‘900 e provenienti dalla penisola sorrentina.

Venerdì 13 dicembre, alle ore 20:00, nella Chiesa dell’Annunziatella si terrà il concerto di Peppe De Rosa, dal titolo ‘Adesso ve ne canto io quattro’.

Sabato 14 dicembre sarà dedicato al divertimento con la Grande Parata Merry Christmas, in cui Babbo Natale, angioletti e pupazzi di neve sfileranno sulle note della band degli Elfi. L’animazione itinerante partirà alle 10:30 da via Bonito e raggiungerà la Villa Comunale. La giornata si concluderà alle 21:00 con lo spettacolo teatrale “In…Canti di Natale”, un recital di canti e poesie tradizionali stabiesi presso la Sala Teatrale Ciro Madonna (via dei Mugnai, 43).

Domenica 15 dicembre, dalle 8:30 alle 13:30, la Villa Comunale ospiterà il Mercato della Terra Slow Food, un appuntamento imperdibile per gli amanti dei prodotti tipici. Il mercato sarà animato da produttori locali, che proporranno una vasta selezione di eccellenze agroalimentari: formaggi, salumi, conserve, verdure di stagione e dolci artigianali. Grazie alla filosofia di Slow Food, l’evento non si limiterà alla vendita, ma offrirà anche spazi per l’educazione alimentare e il confronto diretto con i produttori, per riscoprire il valore della filiera corta e della sostenibilità.

Sempre nella stessa giornata, Piazza Giovanni XXIII farà da sfondo all’evento “Domenica da Favola”, un appuntamento dedicato a favole e biscotti, che si ripeterà il 22 e il 29 dicembre. Alle 18:00, la Basilica di Pozzano accoglierà i Tenori del Coro del Teatro San Carlo di Napoli in un concerto dedicato a Enrico Caruso. Tutti gli eventi sono gratuiti.

“Viviamo queste festività natalizie all’insegna della cultura, della tradizione e dello stare insieme. Con il nostro cartellone vogliamo regalare a cittadini e visitatori un modo unico di riscoprire e vivere la nostra Castellammare di Stabia in tutti i suoi luoghi simbolo: dalla Villa Comunale al Rione San Marco, dal Centro Antico al Borgo di Pozzano e all’Annunziatella. Vi aspettiamo numerosi”, ha dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza.