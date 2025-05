A cura della Redazione

Sono ufficialmente iniziati i lavori di realizzazione del nuovo Campo Siani nel rione CMI a Castellammare di Stabia. Un intervento atteso da anni che restituirà dignità e funzionalità a un’area da troppo tempo abbandonata.

Il progetto, finanziato con circa 2 milioni di euro dalla Città Metropolitana di Napoli, prevede la completa riqualificazione dell’impianto sportivo e la realizzazione di due campi polivalenti per pallacanestro, pallavolo e calcio a 5, con l’obiettivo di creare uno spazio moderno, sicuro e accessibile per i giovani e per l’intera comunità del quartiere.

"Il Campo Siani tornerà presto a essere un luogo di sport, inclusione e rinascita per il rione CMI. Con questo intervento, finalmente, daremo nuova vita ad uno spazio abbandonato del quartiere trasformandolo in un punto di aggregazione. Siamo consapevoli che i lavori potranno comportare alcuni disagi temporanei, ma ci impegniamo a portarli a termine nei tempi previsti, garantendo il massimo impegno e il minimo impatto per i cittadini", ha dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza.

"La riqualificazione del Campo Siani è un segnale concreto della nostra volontà di investire nei quartieri e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Continuiamo a lavorare con determinazione per una Castellammare più moderna e inclusiva" - spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Giuseppe Di Capua.