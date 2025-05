A cura della Redazione

Continua il tour tra i quartieri della città di Castellammare di Stabia per sensibilizzare i cittadini sulla raccolta differenziata. Nuovo appuntamento sabato 10 maggio dalle ore 18.30 negli spazi della Chiesa di Santa Maria dell'Arco a Ponte Persica.

Gli incontri, promossi dall'Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Luigi Vicinanza, hanno come obiettivo quello di promuovere una maggiore consapevolezza e una partecipazione attiva da parte della cittadinanza nella gestione dei rifiuti.

Gli incontri serviranno anche per condividere con la popolazione il nuovo calendario di conferimento che entrerà in vigore a partire da domenica 18 maggio e che non prevede stravolgimenti, ma solo alcuni accorgimenti. Con l'inversione dei conferimenti di domenica e lunedì. Infatti a partire dal 18 maggio ogni domenica si conferirà la frazione umido al posto del secco indifferenziato. Mentre ogni lunedì si conferirà la frazione de secco indifferenziato.