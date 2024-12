A cura della Redazione

“Il progetto di valorizzazione delle Ville di Stabia, presentato dal Parco Archeologico di Pompei, va nella giusta direzione e rappresenta un importante passo avanti per la tutela e la fruizione del patrimonio culturale e archeologico della Grande Stabia. Si tratta di una serie di interventi mirati al recupero degli spazi e alla creazione di nuovi servizi, volti a migliorare l’esperienza dei visitatori e a rendere il sito più accogliente e accessibile”. E’ quanto dichiara il sindaco di Castellammare, Luigi Vicinanza, commentando l’annuncio da parte del Parco Archeologico di Pompei del progetto per realizzare un nuovo centro di accoglienza.

“Un progetto che arriva a pochi giorni dalla notizia che, per il 2024, è stata superata la soglia dei 50.000 visitatori. Si tratta di segnali incoraggianti, che confermano il potenziale del sito e l’attenzione del Parco Archeologico al nostro patrimonio. Come Comune, siamo già intervenuti con nuova segnaletica turistica installando circa 200 cartelli stradali e stiamo lavorando per migliorare i collegamenti, con l’obiettivo di rendere il sito sempre più accessibile e attrattivo per cittadini e turisti. Puntiamo a fare delle Ville di Stabia e della Reggia un modello virtuoso per la gestione e la valorizzazione dei beni archeologici”, spiega il primo cittadino.