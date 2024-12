A cura della Redazione

«Castellammare è Fincantieri e Fincantieri è Castellammare non è solo uno slogan, ma rappresenta una parte vitale dell’economia locale».

E’ quanto dichiara Luigi Vicinanza, sindaco di Castellammare di Stabia, a margine del tavolo istituzionale tenutosi questa mattina a Palazzo Farnese. Vi hanno partecipato, tra gli altri, del vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola; il presidente dell’Autorità Portuale, Andrea Annunziata; i rappresentanti della dirigenza di Fincantieri; il rappresentante dell’Unione Industriale, Gerardo Mottola; e i rappresentanti della Zes e delle sigle sindacali.

«Abbiamo ora la necessità - continua Vicinanza - di accelerare sul progetto per il futuro del cantiere, che, come ha ribadito la dirigenza di Fincantieri, potrebbe essere a rischio dopo il 2030. Dobbiamo trovare un’intesa chiara e solida per presentarci con maggiore forza al governo nazionale, indipendentemente da chi sarà alla guida, al fine di ottenere i finanziamenti necessari.

Questo confronto - conclude il sindaco - è servito ad avviare un percorso unitario di crescita che, in tempi ragionevoli, porti a mettere in campo azioni concrete per sviluppare il cantiere e salvaguardare i livelli occupazionali e mettere in campo tutte le competenze necessarie per garantire al cantiere di restare competitivo sul mercato».

Anche il vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, ha ribadito durante il suo intervento che «il ribaltamento a mare del cantiere è l’unica possibilità concreta per coniugare investimenti infrastrutturali e garantire la continuità produttiva. Registriamo con favore la disponibilità della Zes a sostenere questo percorso. Noi, come Regione Campania, vogliamo investire e realizzare, ma abbiamo bisogno di capire da Fincantieri cosa intenda fare. Prolungare questo stato di cose non aiuta nessuno».

Il tavolo, come richiesto dal sindaco Vicinanza, tornerà a riunirsi all’inizio di febbraio 2025.