A cura della Redazione

Castellammare di Stabia ospita: “Natale a Km 0 con Campagna Amica” l’evento targato Coldiretti Campania che tingerà di giallo il lungomare della cittadina stabiese nell’ultimo weekend prima delle festività natalizie.

Ricco il programma degli eventi rivolti ai cittadini di tutte le fasce d’età. Divertimento assicurato con le attività dell’Agriasilo e della fattoria didattica. I consigli del progetto Nutrizione Amica per alimentarsi con intelligenza ed ancora sapori indimenticabili con i prodotti delle aziende del mercato di “Campagna Amica” ed ancora tanto street food per accontentare ogni palato.

Taglio del nastro sabato 21 dicembre 2024 alle ore 10. Presenti all’inaugurazione il padrone di casa, il sindaco di Castellammare di Stabia Luigi Vicinanza e il direttore di Coldiretti Campania Salvatore Loffreda con loro il consigliere Regionale Mario Casillo e l’Assessore all’Agricoltura della Regione Campania Nicola Caputo.

Il programma prevede laboratori didattici e focus sui prodotti agroalimentari a chilometro zero pronti a catturare l’attenzione di appassionati e curiosi di tutte le età, come già è avvenuto in occasione del fortunato evento che l’incantevole location fronte mare ha ospitato in primavera.

“Siamo orgogliosi di ospitare sul nostro lungomare un evento di grande valore come ‘Natale a Km 0 con Campagna Amica’. Questa iniziativa, che rientra nel nostro cartellone di eventi natalizi, non solo promuove le eccellenze agroalimentari del nostro territorio, ma rappresenta anche un’occasione per riscoprire le nostre tradizioni, valorizzare i produttori locali e sensibilizzare grandi e piccini sull’importanza della filiera corta e della sostenibilità. Castellammare si conferma ancora una volta una città attenta alle sue radici, alla qualità della vita e all’accoglienza, soprattutto in un periodo così significativo come quello natalizio” – ha commentato il sindaco Luigi Vicinanza.

“L’arrivo delle festività di fine anno è il momento nel quale le famiglie si riuniscono e si fa maggiore attenzione a cosa mettere in tavola per allietare i giorni del Natale e di Capodanno. I prodotti offerti dalle aziende del Mercato di Campagna Amica sono quelli giusti per trascorrere le festività a km 0. Tanti prodotti arrivano proprio dall’area compresa fra Castellammare di Stabia e Sorrento, da sempre attrattori turistici sia per la bellezza dei luoghi che per la bontà delle eccellenze agroalimentari” commentano il direttore di Coldiretti Campania Salvatore Loffreda e la presidente di Coldiretti Napoli Valentina Stinga.

La due giorni rappresenterà anche un momento per mettere in vetrina le eccellenze del settore florovivaistico stabiese. Per l’occasione il fiorista Salvatore Borriello realizzerà con fiori ‘made in Campania’, una composizione floreale ‘instagrammabile’ all’interno del Villaggio, mentre ‘FM – Floricoltura Malafronte’ e ‘Raiamo Antonio’ terranno un laboratorio gratuito per realizzare il centrotavola floreale per le festività natalizie.

I più piccoli saranno, invece, accolti dall’Agriasilo. Saranno coinvolti in numerose attività per conoscere il valore della terra e della biodiversità oltre ad assaporare il miglior cibo “made in Campania”. Domenica mattina invece è in programma il focus di approfondimenti di Nutrizione Amica con la consulenza della dottoressa Francesca Marino, biologa nutrizionista che illustrerà agli intervenuti i benefici di una corretta nutrizione ad ogni fascia d’età. Un evento da non perdere, ideato per la valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti.