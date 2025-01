A cura della Redazione

“Al ritorno a scuola, gli alunni abatesi troveranno una piccola e gradita sorpresa: avranno dei servizi igienici funzionali, totalmente rinnovati e belli da vedere”. A dirlo è Ilaria Abagnale, sindaca di Sant'Antonio Abate.

“Durante la pausa natalizia – spiega Ilaria Abagnale – abbiamo investito il tempo per realizzare dei lavori urgenti e non più differibili all'interno di alcuni plessi scolastici abatesi. Gli operai hanno lavorato senza sosta per poter garantire agli alunni di Sant'Antonio Abate un ritorno a scuola senza problemi e, finalmente, con i bagni completamente rinnovati. Abbiamo deciso di non tralasciare alcun dettaglio, consegnando delle piccole scatole colorate che avranno anche le porticine dello stesso pantone. Un progetto su misura, fresco, variopinto, realizzato a misura della vitalità dei bambini, che è stato realizzato durante le festività natalizie dalla ditta edile incaricata e grazie alla disponibilità dei Dirigenti Scolastici”.

Gli interventi sono in fase di ultimazione alla scuola dell’infanzia di via Casa D’Auria, che avrà 8 nuovi bagni, e all'istituto De Curtis-Forzati-Mascolo, che ne avrà 15.

“Un ringraziamento speciale va al RUP Antonio Abagnale – dice Ilaria Abagnale – che ha seguito l'esecuzione dei lavori, che ci hanno permesso di rimettere a nuovo gli ultimi bagni mancanti delle scuole, che necessitavano di ristrutturazione. Questo è un altro passo verso scuole sempre più belle e a misura di bambino”.

Tra gli interventi in corso, c'è anche la riqualificazione dei giardini sempre all'istituto De Curtis-Forzati-Mascolo, che prevede la realizzazione di una struttura in legno per l’outdoor education, la pavimentazione che collega l’area esterna con gli ingressi della scuola “per offrire ai bambini un approccio pedagogico dal contatto con la natura e da esperienze basate sulla didattica attiva. Ad intervento ultimato – conclude Ilaria Abagnale – i bambini potranno svolgere attività ludiche, educative e ginniche all’aperto. E considerato che anche la limitrofa palestra è in corso di ristrutturazione, questa scuola rispetterà tutte le esigenze di crescita e socializzazione comprese in un contesto naturale incrementato nelle alberature esistenti”.