A cura della Redazione

Castellammare di Stabia ottiene il riconoscimento di Città che Legge per il triennio 2024-2026, entrando a far parte dell’elenco dei 755 comuni italiani premiati dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura, in collaborazione con ANCI. Con questo progetto, l’Amministrazione guidata dal sindaco Luigi Vicinanza sancisce l’impegno nella promozione della lettura come motore di crescita culturale e nella valorizzazione dell’identità stabiese attraverso iniziative che uniscono tradizione e innovazione.

“Diventando ‘Città che Legge’ Castellammare sarà in grado di sviluppare e sostenere progetti che avvicinino sempre più persone ai libri e alla conoscenza, valorizzando allo stesso tempo anche il nostro patrimonio storico e culturale. In questo modo diamo nuova linfa alla nostra identità e al nostro patrimonio culturale. Il nostro obiettivo sarà quello di promuovere la lettura come esperienza condivisa, abbattendo le barriere sociali, generazionali e culturali” - ha dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza.

“Castellammare vuole essere un luogo dove la cultura non solo si diffonde, ma diventa un modo per rilanciare l’identità stabiese e il senso di appartenenza alla comunità. Grazie a questo riconoscimento, possiamo accedere a bandi di finanziamento per iniziative che renderanno la lettura accessibile a tutti rafforzando il ruolo delle biblioteche come cuore pulsante della città”, spiega l’assessore all’identità stabiese Annalisa Di Nuzzo.