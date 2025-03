A cura della Redazione

Si rinnova l’appuntamento con la prevenzione gratuita per tutti i cittadini di Castellammare di Stabia. Grazie alla collaborazione tra il Comune stabiese e l’Asl Napoli 3 Sud, da lunedì 17 a venerdì 21 marzo sarà possibile effettuare accertamenti gratuiti, senza necessità di prenotazione.

Il camper dell’Asl Napoli 3 Sud sarà presente nei cinque giorni dalle ore 8,30 alle ore 17,00 in Villa Comunale, nei pressi della Cassa Armonica.

I cittadini avranno la possibilità di sottoporsi ai seguenti screening: Pap Test per le donne da 25 ai 29 anni; Pap test HPV DNA per le donne dai 30 ai 64 anni; mammografia per donne dai 50 ai 69 anni; consegna e ritiro del kit per lo screening del colon retto per uomini e donne dai 50 ai 69 anni.

Inoltre sarà attivo lo sportello informativo sul programma "Home Visiting", tutto sui "Primi 1000 giorni" dei nostri bambini, informazioni per le attività del consultorio per persone con disforia di genere; informazioni sull'offerta vaccinale; informazioni ed orientamento ai servizi per le Dipendenze Territoriali, consulenza per uso e abuso da sostanze e dipendenze comportamentali.

"Rinnoviamo l'appuntamento con il camper della prevenzione dell’Asl Napoli 3 Sud, che ringrazio per la preziosa collaborazione e l’attenzione dimostrata verso Castellammare di Stabia. Invito tutti i cittadini a usufruire di questa opportunità, perché la prevenzione è fondamentale per la salute di tutti noi" – ha dichiarato Luigi Vicinanza, sindaco di Castellammare di Stabia.