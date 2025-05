A cura della Redazione

È stata indetta la Conferenza dei Servizi per la riqualificazione delle Antiche Terme di Castellammare di Stabia, lo storico complesso progettato nel secolo scorso dall’architetto Marcello Canino. Si tratta di un passaggio decisivo per un progetto strategico che punta a restituire valore, funzione e identità a uno dei luoghi simbolo della città.

“Con l’indizione della Conferenza dei Servizi facciamo un passo avanti nel percorso di riqualificazione delle Antiche Terme. I lavori previsti sono propedeutici e indispensabili per arrestare il degrado strutturale di un luogo che rappresenta una parte fondamentale della nostra identità. È un passo necessario per restituire dignità e prospettiva a uno stabilimento termale. Il nostro obiettivo è accelerare questo processo affinché le Antiche Terme tornino a essere un punto di riferimento per Castellammare di Stabia, non solo sotto il profilo urbanistico, ma anche culturale e sociale” - ha dichiarato il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza.

L’intervento, promosso inizialmente dalla Commissione prefettizia è stato affidato allo Studio Pica Ciamarra Associati, tra i più autorevoli del panorama architettonico nazionale. La proposta progettuale coniuga il rispetto per il valore storico-architettonico con le più recenti esigenze di sostenibilità, accessibilità e servizi alla persona.

"Le Terme sono un elemento identitario della nostra Castellammare di Stabia, ma la tradizione si difende e si rilancia innovandola. Questo deve indurci, come ho già ribadito in altre circostanze, a ripensare alla funzione delle terme di Castellammare di Stabia con un focus sul benessere e il wellness che deve rappresentare un'opportunità per valorizzare appieno questa risorsa naturale e storica. Le Antiche Terme da troppi anni sono un'area interdetta alla città, fatta eccezione per brevi parentesi, lo stesso Parco Urbano è rimasto off limits, come Amministrazione stiamo lavorando proprio in questa direzione e contiamo di restituire la fruizione del parco già dalla prossima estate" - ha spiegato il primo cittadino.

A sottolineare il valore strategico dell’intervento è anche l'Assessore alla Rigenerazione Urbana, Giuseppe Guida, che ha dichiarato: “Il progetto di riqualificazione delle Antiche Terme rappresenta un perno fondamentale nella rigenerazione urbana del centro antico e, di riflesso, dell’intera Castellammare di Stabia. Avviamo in questo modo un percorso di valorizzazione concreta, con un progetto tecnicamente solido e pienamente in linea con i più avanzati standard europei”.