Nel cuore dei play-off per la promozione in Serie A, mentre tutta Castellammare di Stabia vive con orgoglio e passione il sogno della Juve Stabia, arriva una notizia che rafforza ulteriormente l’entusiasmo e la speranza di un’intera comunità: la Regione Campania ha deliberato un finanziamento fino a 5 milioni di euro per la riqualificazione dello Stadio Romeo Menti.

Una risposta concreta e significativa all’appello lanciato dal sindaco Luigi Vicinanza e dal Presidente del Consiglio comunale Roberto Elefante, che avevano chiesto un sostegno forte per accompagnare la crescita sportiva e infrastrutturale della città.

“Questo finanziamento arriva in un momento simbolico e decisivo. La Juve Stabia sta scrivendo una pagina straordinaria della nostra storia sportiva, e sapere che le istituzioni regionali ci sono vicine rafforza la nostra determinazione. Ringrazio il presidente Vincenzo De Luca per aver accolto la nostra richiesta” – ha dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza.

Il contributo della Regione Campania si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione delle infrastrutture sportive cittadine, promosso dall’amministrazione comunale. È notizia di questi giorni, infatti, l’approvazione in giunta della partecipazione del Comune di Castellammare di Stabia al bando “Sport e Periferie 2025”, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il progetto prevede un investimento complessivo di 1,8 milioni di euro per la riqualificazione e l’efficientamento energetico dello stadio “Menti”: 1,5 milioni coperti da fondi statali e i restanti 300mila euro (pari al 20%) a carico del Comune.

“Il successo della Juve Stabia è il successo di un’intera comunità. È nostro dovere accompagnare questa crescita con infrastrutture adeguate. Siamo orgogliosi che la Regione Campania e il presidente De Luca abbiano risposto positivamente alla nostra richiesta” – ha concluso il primo cittadino.