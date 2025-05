A cura della Redazione

Lunedì 26 maggio alle ore 9:30 in via Ponte Trivione, a Gragnano, un altro importante traguardo per il risanamento del fiume Sarno: la messa in esercizio del ponte tubo e l’eliminazione di 3 scarichi di acque reflue in ambiente. Le opere sono comprese nel programma Energie per il Sarno e contribuiranno al risanamento del torrente Vernotico e della Valle dei Mulini.

Oltre al sindaco di Gragnano, Nello D’Auria, e ai vertici di Gori ed Ente Idrico Campano, parteciperà anche il vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola.