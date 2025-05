A cura della Redazione

Un momento di confronto e condivisione per attuare una strategia unica e sinergica per favorire e sviluppare il turismo in tutta l'area stabiese.

Si è tenuto nella mattinata di venerdì 23 maggio, nella splendida cornice della Reggia di Quisisana a Castellammare di Stabia, l'incontro ospitato dall’Amministrazione Comunale e dedicato al percorso di riconoscimento e attuazione delle Destination Management Organization (DMO) nell’ambito territoriale omogeneo n. 6 della Regione Campania, che coinvolge ben 41 comuni.

L’iniziativa ha visto la partecipazione dell’Assessore regionale al turismo Felice Casucci, della dirigente della Regione Campania Rosanna Romano, del sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, dell’Assessore al Turismo del Comune di Castellammare, Nunzia Acanfora, e della direttrice del Museo Libero D’Orsi, Maria Rispoli. Presenti numerosi sindaci, amministratori locali, rappresentanti di associazioni e operatori turistici del territorio.

Al centro del dibattito, le linee guida regionali recentemente approvate per il riconoscimento delle DMO, strumenti fondamentali per favorire la governance coordinata delle destinazioni turistiche, stimolare l’aggregazione territoriale e sviluppare un’offerta turistica integrata, sostenibile e competitiva. L’Ambito 6, che comprende territori dalla forte vocazione culturale, naturalistica ed enogastronomica, è chiamato ora a costruire un’identità turistica condivisa e riconoscibile sul piano nazionale e internazionale.

"Quello di oggi è un ulteriore passo in un percorso che vede il nostro territorio protagonista nella costruzione di un modello turistico condiviso. La DMO è uno strumento fondamentale per rafforzare le sinergie tra comuni, operatori e istituzioni, con l’obiettivo di promuovere un’offerta turistica integrata, sostenibile e di qualità. Castellammare continuerà a sostenere con convinzione questo processo"- hanno dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza e l'assessore comunale con delega al turismo Nunzia Acanfora.