A cura della Redazione

Al via i lavori per la difesa della costa e il ripascimento: il mare a Castellammare di Stabia torna protagonista.

Sono iniziati i lavori di completamento delle opere di difesa della costa e ripascimento del tratto di spiaggia che corre lungo Corso De Gasperi a Castellammare di Stabia.

L’intervento, per un importo complessivo di poco inferiore ai 4milioni di euro di fondi della Città Metropolitana di Napoli, prevede la realizzazione di 8 pennelli trasversali alla linea di costa, nel tratto compreso tra via Ettore Tito e Marina di Stabia. Ogni pennello, lungo circa 50 metri, sarà ancorato per 16 metri sulla parte emersa e si estenderà per i restanti 34 metri in acqua con una configurazione semisommersa. Il progetto sarà completato con ripascimento morbido dell’arenile, utilizzando sabbia dello stesso litorale.

"Si tratta di un'opera strategica che consentirà di contrastare in modo efficace l’erosione costiera e di recuperare tratti di litorale ormai compromessi. Un intervento che migliorerà la sicurezza e la fruibilità della nostra costa nel medio-lungo periodo, restituendo alla città una risorsa preziosa come la spiaggia. È un investimento sul futuro ambientale e turistico di Castellammare di Stabia" - ha dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza.

Per consentire la piena esecuzione dei lavori, nel corso dell’estate il tratto di litorale interessato sarà interdetto alla balneazione. Tuttavia, i cittadini e i turisti potranno continuare a usufruire della villa comunale, dove – per precisa scelta dell’Amministrazione – non sono state rilasciate concessioni balneari, lasciando la spiaggia libera e attrezzata con spogliatoi, docce, bagni e passarelle che saranno installate dal Comune, così come è già avvenuto lo scorso agosto dopo la revoca del divieto di balneazione che insisteva da 50 anni.

"E' una scelta chiara, di giustizia sociale e ambientale, un risarcimento morale dopo decenni in cui il mare ci è stato negato. Ora tocca a tutti noi rispettare e custodire questa bellezza, che è parte della nostra identità stabiese" - ha concluso il primo cittadino.