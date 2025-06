A cura della Redazione

I festeggiamenti organizzati dal Comune di Castellammare di Stabia e la società Juve Stabia per rendere omaggio alla squadra che ha fatto sognare un’intera città, raggiungendo le semifinali playoff di serie B, ha avuto uno strascico per le polemiche sollevate a causa della presenza sul palco di alcune persone legate alla criminalità.

“L’Amministrazione Comunale - dichiara il sindaco Luigi Vicinanza attraverso un comunicato - prende fermamente le distanze da quanto accaduto durante la festa della Juve Stabia. Alcune persone salite sul palco non erano invitate né previste nella scaletta concordata con la società, e non hanno avuto alcun coinvolgimento da parte del Comune. Si è trattato di un episodio estraneo allo spirito con cui è stata organizzata la serata, pensata per celebrare un momento di grande gioia per la città e per la squadra. Non possiamo permettere che un singolo episodio macchi una festa vissuta con entusiasmo da tutta la comunità. Chiedo alle autorità competenti - presenti in forze per garantire l’ordine pubblico - di approfondire l'accaduto, affinché sia fatta piena chiarezza e vengano accertate eventuali legami criminali tra frange della tifoseria ultras e organizzazioni camorristiche".