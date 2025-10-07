C’è tempo fino alle ore 10:00 del 6 novembre 2025 per presentare le candidature finalizzate alla nomina del Garante comunale dei diritti delle persone con disabilità.
L’incarico sarà conferito dal Consiglio Comunale tra i candidati che soddisfano i requisiti indicati nell’avviso pubblico e nel Regolamento comunale.
I candidati dovranno presentare un curriculum vitae in formato europeo, firmato (in formato cartaceo o digitale), che evidenzi il possesso dei requisiti richiesti e le esperienze utili ai fini della valutazione.
Il bando e la relativa documentazione sono disponibili al seguente link: CLICCA QUI
