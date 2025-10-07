A cura della Redazione

C’è tempo fino al 22 ottobre 2025 per partecipare al soggiorno climatico-termale per anziani autosufficienti organizzato dal Comune di Castellammare di Stabia.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale nell’ambito delle politiche sociali per la terza età, ha l’obiettivo di offrire ai cittadini over 65 un’occasione di benessere, relax e socializzazione in un contesto salutare.

Il soggiorno si svolgerà presso il Grand Hotel Re Ferdinando di Ischia nel periodo compreso tra il 16 e il 22 novembre 2025. Sono 50 i posti disponibili, riservati a cittadini autosufficienti di età pari o superiore ai 65 anni e residenti nel Comune di Castellammare di Stabia.

È prevista, in via eccezionale, la possibilità di partecipazione anche per il coniuge o convivente under 65, purché residente nello stesso Comune.

Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente online, CLICCA QUI

Un’iniziativa che conferma l’impegno dell’amministrazione stabiese nel promuovere attività dedicate al benessere e all’inclusione degli anziani.

