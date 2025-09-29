A cura della Redazione

Consolidare e rafforzare l’azione amministrativa per dare una svolta concreta allo sviluppo di Castellammare di Stabia. È questo l’obiettivo emerso dalla riunione di maggioranza che si è tenuta oggi, lunedì 29 settembre, a Palazzo Farnese. Al centro del confronto, un documento unitario presentato al sindaco Luigi Vicinanza da tutti i consiglieri di maggioranza, con cui si chiede una collaborazione politica più serrata, un coordinamento stabile e una partecipazione più attiva da parte dell’assemblea consiliare.

Il documento – frutto di un confronto tra i gruppi che sostengono l’amministrazione – punta a imprimere un’accelerazione al percorso avviato nell’ultimo anno, rafforzando il dialogo interno e definendo modalità condivise di lavoro per affrontare le sfide prioritarie della città.

Il sindaco ha accolto positivamente l’iniziativa, sottolineando il valore del clima di cooperazione che ha caratterizzato l’incontro.

“Colgo lo spirito costruttivo emerso nella riunione di maggioranza e ritengo il documento stilato un eccellente punto di riferimento. È la prova che questo è stato un anno di ripartenza, che ha restituito alla città speranza e nuove opportunità di crescita. Il Consiglio comunale è stato rinviato, per permettere un confronto interno approfondito e costruttivo. Non ci sono divisioni da ricomporre; con un’intesa chiara e condivisa possiamo offrire a Castellammare una prospettiva concreta di sviluppo e fiducia nel futuro” – ha dichiarato il primo cittadino.

La maggioranza punta dunque a rilanciare l’azione amministrativa con un metodo più partecipato, capace di coinvolgere direttamente i consiglieri nella definizione delle strategie per il territorio. L’intenzione è di trasformare il dialogo politico in un motore di programmazione efficace, mettendo al centro la crescita economica, sociale e infrastrutturale della città.

Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori incontri per definire le priorità operative e tradurre il documento unitario in iniziative concrete.

