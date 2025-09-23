A cura della Redazione

Attimi di paura nella notte a Castellammare di Stabia, in via Brambilla 31, dove un uomo di 78 anni ha appiccato un incendio davanti all’abitazione di alcuni vicini.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’anziano avrebbe cosparso la porta d’ingresso con del liquido infiammabile per poi dare fuoco. I residenti del quinto piano, svegliati dai rumori, sono riusciti a domare le fiamme, evitando conseguenze più gravi.

Una donna di 38 anni, incinta, è rimasta ferita ai piedi riportando ustioni giudicate guaribili in 30 giorni. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno confermato la natura dolosa del rogo.

Durante la perquisizione nell’abitazione del 78enne i militari hanno rinvenuto una tanica con benzina, un coltello e un accendino ritenuto compatibile con l’incendio. L’uomo è stato arrestato con le accuse di incendio doloso e lesioni personali e trasferito in carcere.