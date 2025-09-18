A cura della Redazione

Il TAR della Campania, nell’udienza del 18 settembre, ha respinto il ricorso presentato contro l’aggiudicazione dell’appalto da 28 milioni di euro vinto dal Consorzio Stabile Vitruvio Scarl per la riqualificazione del rione Savorito a Castellammare di Stabia. Una decisione che sblocca di fatto uno degli interventi più importanti e attesi della città. Il Comune è stato difeso in giudizio dall'avvocato Riccardo Marone.

"La riqualificazione del rione Savorito è tra i progetti più ambiziosi del Sud Italia. Il progetto che prevede l’abbattimento e la ricostruzione di 98 alloggi ha come obiettivo quello di trasformare un quartiere da anni segnato da degrado e criminalità in un’area moderna, integrata e vivibile" - ha spiegato il sindaco Luigi Vicinanza.

La partita ora passa al cronoprogramma dei lavori: con il rigetto del ricorso, la macchina amministrativa può finalmente riprendere il suo cammino.