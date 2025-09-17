A cura della Redazione

Si accendono i riflettori sul Vesuvio Pride 2025. Giovedì 18 settembre, alle ore 11:00, presso il Circolo della Legalità in Corso Garibaldi 6 a Castellammare di Stabia, si terrà la conferenza stampa di presentazione ufficiale della manifestazione dedicata ai diritti e alla visibilità della comunità LGBTQIA+.

L’evento segna l’avvio di uno degli appuntamenti più importanti del territorio in tema di uguaglianza e diritti civili, che culminerà sabato 20 settembre con la parata sul lungomare stabiese e il successivo palco in Villa Comunale. Qui si alterneranno interventi di associazioni, istituzioni e artisti, per una giornata che unisce festa, rivendicazione e impegno sociale.

Durante la conferenza stampa verrà illustrato il programma completo del Pride, insieme a finalità e obiettivi della manifestazione. Interverranno il sindaco Luigi Vicinanza, l’assessore Annalisa Di Nuzzo, la direttrice artistica Susy Mennella, Danilo Beniamino Di Leo per il Comitato Organizzatore e Antonello Sannino per Antinoo Arcigay Napoli.

Il Vesuvio Pride 2025 si annuncia come un momento di forte partecipazione e visibilità, con Castellammare pronta a diventare capitale della lotta per i diritti e dell’inclusione sociale.