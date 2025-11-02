A cura della Redazione

Martedì 4 novembre, in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, l'Amministrazione Comunale di Castellammare di Stabia guidata dal sindaco Luigi Vicinanza, in collaborazione con l'Associazione Marinai d'Italia, organizza una serie di celebrazioni per rendere omaggio a coloro che hanno sacrificato la propria vita per la patria e per ricordare il valore delle Forze Armate italiane.

Il programma della cerimonia di martedì 4 novembre è il seguente: ore 09:30 – Raduno in Piazza Matteotti; ore 10:00 – Inizio del corteo, guidato dalla banda musicale, lungo il seguente itinerario: Corso Vittorio Emanuele, Via Mazzini, Piazza Giovanni XXIII; ore 10:30 – Santa Messa presso la Cattedrale, seguita dalla benedizione e dalla deposizione della corona all'ARA PACIS.

Al termine, ci sarà la deposizione delle corone di alloro presso: Monumento ai Caduti delle Fosse Ardeatine; al Monumento Stabia al Marinaio in Villa Comunale e al Monumento ai Caduti in Piazza Principe Umberto. Infine una delegazione renderà omaggio al Sacrario posto nella Basilica di Pozzano.