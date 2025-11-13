A cura della Redazione

Parte a Castellammare di Stabia la fase di ascolto e partecipazione per la redazione del Documento di Orientamento Strategico, passaggio fondamentale per l’attuazione del Programma di Rigenerazione Integrata Urbana Sostenibile (PRIUS), previsto nell’ambito del Programma Regionale Campania FESR 2021–2027.

L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di costruire una strategia condivisa di sviluppo urbano, capace di coniugare sostenibilità ambientale, innovazione, inclusione sociale e valorizzazione del patrimonio culturale e territoriale.

“Con questo percorso intendiamo aprire la pianificazione urbana al contributo di tutta la comunità, perché la rigenerazione della nostra città passi attraverso un dialogo concreto e partecipato”, ha dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza.

Cittadini, associazioni, imprese, professionisti e istituzioni potranno presentare idee e proposte per contribuire alla definizione delle linee guida della trasformazione urbana stabiese.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate tramite il modello disponibile sul sito istituzionale del Comune (link diretto) all’indirizzo PEC protocollo.stabia@asmepec.it, entro il termine indicato nell’avviso pubblico.

Le proposte ritenute coerenti con gli strumenti urbanistici e amministrativi confluiranno nel documento finale, che orienterà le scelte strategiche per il futuro della città.

