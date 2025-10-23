Le Pro Loco dei Paesi Vesuviani si uniscono per promuovere e valorizzare il patrimonio culturale del territorio attraverso le nuove tecnologie digitali.
Giovedì 23 ottobre 2025, alle ore 17.00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Pompei (Piazza Bartolo Longo), si terrà l’incontro dal titolo “La Grande Bellezza – Il Patrimonio Unesco dei Paesi Vesuviani”, organizzato dalla Pro Loco Pompei Today con il patrocinio del Comune di Pompei e dell’UNPLI Campania.
L’evento, dedicato al tema “La rete delle Pro Loco per la valorizzazione dei beni culturali e le nuove tecnologie digitali”, vedrà la partecipazione di esponenti del mondo istituzionale, accademico e culturale.
Dopo i saluti del sindaco Carmine Lo Sapio, i lavori saranno moderati da Franco Simeri, speaker radiofonico, e introdotti da Giuseppe Scagliarini, presidente della Pro Loco Pompei Today.
Tra gli interventi in programma figurano: Giovanni Capasso, Direttore Generale UGP Gen. CC; Vincenzo Mellone, ingegnere informatico della Pro Loco Pompei Today; Federico L.I. Federico, architetto e presidente di “L’Altritalia Ambiente”; Maurizio Di Stefano, architetto, presidente del Club UNESCO Pompei e di ICOMOS Italia; Claudio Napolitano, presidente UNPLI Napoli; Luigi Barbati, presidente UNPLI Campania; Fernando Tomasello, vicepresidente nazionale UNPLI.
