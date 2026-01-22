A cura della Redazione

Il sindaco di Pompei, Andreina Esposito, ha firmato il decreto di nomina di due nuovi assessori che entrano ufficialmente a far parte della giunta comunale. Si tratta di Luigi Lo Sapio e di Giorgio Arpaia.

A Luigi Lo Sapio, figlio del primo cittadino Carmine scomparso lo scorso dicembre, sono state affidate le deleghe a polizia municipale, turismo, eventi, personale ed edilizia scolastica. Giorgio Arpaia, invece, si occuperà di affari istituzionali, contenzioso, attuazione del programma amministrativo, rapporti con associazioni e volontariato e sanità.

Le nuove nomine arrivano dopo l’uscita dalla giunta di Antonio Sbrizzi, avvenuta in seguito al passaggio all’opposizione del consigliere comunale di riferimento, Stefano De Martino.