A cura della Redazione

È stata inaugurata stamane “Casa Pompei”, sede del comitato elettorale di Claudio D’Alessio, candidato alla carica di sindaco di Pompei alle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio.

L’evento si è svolto presso Palazzo Fienga, in via San Michele 9. Le sale e il cortile dell’edificio sono stati gremiti dai cittadini. Con D’Alessio, presenti anche i rappresentanti delle liste di coalizione.

Nel corso dell’inaugurazione, Claudio D’Alessio ha indicato le prime linee guida del suo progetto politico e amministrativo per la città, con particolare attenzione ai temi dello sviluppo, dei giovani e del rilancio del ruolo di Pompei.

“Siamo qui per costruire Pompei insieme – sottolinea Claudio D’Alessio –. Questo comitato è una ‘Casa’, un luogo aperto a tutti. Lo spazio politico e amministrativo è uno spazio di vera partecipazione per tutti i cittadini. Questa è anche la mia idea alla guida di Pompei per i prossimi anni. Qui progettiamo una città fatta di concretezza, di spessore e di una visione chiara della politica e dell’amministrazione, dove i giovani sono reali protagonisti. Una Pompei in grado di essere davvero vicina a tutti i suoi cittadini”.

La coalizione che sostiene D’Alessio

Con Claudio D’Alessio Sindaco: Avanti Pompei Psi - Casa Riformista per Pompei - Cattolici e Democratici Insieme - Giovani in Movimento Pompei con D’Alessio Sindaco - Mastella noi di Centro - Pompei Internazionale.