A cura della Redazione

Si è rivelato infondato l’allarme bomba che questa mattina ha provocato l’evacuazione a scopo precauzionale degli studenti del Liceo Statale “Ernesto Pascal” di Pompei. L’allerta era scaturita da una telefonata anonima giunta alla scuola, in cui si segnalava la presunta presenza di un ordigno all’interno dell’istituto.

La dirigente scolastica, Filomena Zamboli, insieme al suo staff e al Dsga, ha disposto immediatamente l’uscita ordinata degli studenti dalle classi e il loro trasferimento nelle aree esterne di sicurezza. Sul posto sono intervenute prontamente la Polizia municipale e le forze dell’ordine, che hanno messo in atto tutte le procedure necessarie.

Dopo un’accurata ispezione da parte degli artificieri, l’allarme è stato dichiarato falso. A conclusione delle verifiche, il Consiglio di Istituto ha diffuso una nota ufficiale per “rassicurare l’intera comunità scolastica in merito alla totale infondatezza della segnalazione, accertata dalle autorità competenti”.

Il Consiglio ha inoltre espresso “ferma indignazione per la diffusione, anche attraverso canali non ufficiali, di immagini e informazioni su un presunto incendio, del tutto prive di fondamento e capaci di generare ingiustificato allarme”.

Infine, un ringraziamento è stato rivolto alle forze dell’ordine e al personale scolastico “per la professionalità e la tempestività dimostrate nella gestione dell’emergenza, affrontata con efficacia e in piena sicurezza”. Il Consiglio ha invitato tutti “a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali dell’Istituto, per evitare il diffondersi di notizie non verificate”.