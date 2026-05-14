A cura della Redazione

Nel cuore senza tempo di Parco Archeologico di Pompei, tra le vestigia di una civiltà immortale e la magia di uno dei luoghi più affascinanti al mondo, prende vita un evento destinato a lasciare il segno. Venerdì 29 maggio 2026, il maestoso Teatro Grande di Pompei si trasformerà in un palcoscenico di emozioni, cultura e solidarietà grazie all’iniziativa promossa dal Rotary Club Pompei.

Protagonista assoluto della serata sarà Massimiliano Gallo, interprete intenso e raffinato, che porterà in scena lo spettacolo “Lettera ad Eduardo”, un omaggio vibrante e appassionato al genio intramontabile di Eduardo De Filippo. Un viaggio teatrale carico di sentimento, memoria e identità, capace di toccare le corde più profonde dell’animo.

Ad arricchire ulteriormente questo appuntamento imperdibile, la partecipazione di Carmen Scognamiglio, insieme alle coinvolgenti atmosfere musicali della “Napoli Nord Big Band”, che accompagneranno il pubblico in un’esperienza sensoriale unica, tra note, parole e suggestioni senza tempo.

Ma questa serata non è solo spettacolo: è anche un gesto concreto di solidarietà. L’evento in collaborazione con Conad Cartiera, Porte di Pompei ed il Consorzio Mozzarella di bufala campana, nasce infatti con l’obiettivo di sostenere i progetti della Rotary Foundation, da sempre impegnata in iniziative umanitarie e di sviluppo sociale, capaci di fare la differenza nelle comunità locali e nel mondo.

Arte, cultura e impegno civile si fondono in un’unica, straordinaria esperienza, dove ogni applauso diventa un contributo, ogni emozione un passo verso il bene comune. Un’occasione rara per vivere la bellezza in tutte le sue forme e per sentirsi parte di qualcosa di più grande. Una serata da ricordare, da condividere, da vivere insieme. Pompei vi aspetta. E questa volta, lo fa per una causa che vale davvero il cuore.