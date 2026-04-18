A cura della Redazione

In un contesto carico di significato civile e umano, si è svolta a Pompei la cerimonia di conferimento del Premio Bontà U.N.C.I. 2026, assegnato alla Fondazione Bartolo Longo III Millennio, guidata dal dott. Sergio Amitrano.

Il riconoscimento, deliberato dal Consiglio Direttivo di Sezione dell’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia in data 13 febbraio 2026, rappresenta un attestato di stima verso un’istituzione che si distingue per l’impegno costante nel campo della solidarietà e dell’assistenza sociosanitaria. La Fondazione opera, infatti, a sostegno delle persone in condizioni di fragilità, con particolare attenzione ai malati oncologici, accompagnati nel percorso della malattia attraverso servizi di assistenza domiciliare gratuita e iniziative di supporto umano e sanitario. Parallelamente, promuove e sostiene la ricerca scientifica, collaborando con Università, enti di ricerca e altre fondazioni, in una prospettiva di interesse collettivo.

Nel corso della cerimonia, il Presidente dell’U.N.C.I., Cavaliere ing. Biagio Estatico, ha sottolineato il valore profondo del premio, evidenziando come l’onore, per l’Unione, trovi la sua espressione più autentica nel servizio concreto alla comunità. Nel suo intervento ha richiamato la continuità ideale con l’opera del Beato Bartolo Longo, evidenziando come l’azione della Fondazione rappresenti un esempio tangibile di trasformazione dei valori in opere, della speranza in presenza e dell’impegno in testimonianza.

Alla manifestazione hanno preso parte rappresentanti del mondo istituzionale e associativo. Erano presenti, oltre al dott. Sergio Amitrano, il dott. Pietro Amitrano, la dott.ssa Vincenza Calabrese, Presidente della Pro Loco Pompei Today, l’uff. Massimo Malafronte, segretario della sezione U.N.C.I., il delegato Nazionale Cavaliere Liberato Liliano, ed i soci U.N.C.I. Alberico Sessa, Emilia Cocco e Vincenzo Rosario Mellone, anche membro del Collegio dei Probiviri della Pro Loco Pompei Today.

Il momento centrale della cerimonia è stato rappresentato dalla consegna della pergamena ufficiale, recante la dicitura del Premio Bontà U.N.C.I. conferito alla Fondazione Bartolo Longo III Millennio. Un gesto simbolico ma al tempo stesso concreto, che sancisce il riconoscimento di un impegno quotidiano fatto di vicinanza, cura e responsabilità sociale.

In un’epoca segnata da crescenti complessità sociali, iniziative come questa assumono un valore che va oltre la celebrazione formale: rappresentano un richiamo alla responsabilità collettiva e alla centralità della solidarietà come elemento fondante del vivere civile. La cerimonia di Pompei si inserisce così in un percorso più ampio, volto a valorizzare esperienze virtuose e a promuovere una cultura del bene comune, nel solco dell’eredità morale e sociale lasciata da Bartolo Longo.