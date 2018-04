A cura della Redazione

Luigi Sanguigno è il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle alle elezioni comunali di Torre del Greco. L’annuncio è arrivato in concomitanza con la certificazione della lista dallo staff del M5S.

Sanguigno, 44 anni, vive a Torre del Greco. E’ un ingegnere dei materiali con una consolidata esperienza nel coordinamento di progetti di ricerca per lo sviluppo industriale. Promuove pratiche di sviluppo urbano etico e sostenibile e ha fondato delle start-up sui biomateriali per uso industriale. Si è laureato in ingegneria dei materiali all'università di Napoli Federico II e ha svolto il post dottorato di ricerca in Grecia, al National Technical Institute di Atene. Ha lavorato all'estero e in Italia in strutture accademiche e centri di ricerca eccellenti.

«La nostra città - spiega Sanguigno - ha bisogno di una cambiamento che guardi al futuro, che, con entusiasmo, sappia unire tradizione e modernità. E’ una sfida che ci sentiamo di cogliere, certi che i cittadini saranno con noi, consapevoli che è solo da loro stessi che può e deve partire quel cambiamento che abbiamo in mente per migliorare la qualità della vita e dare una dimensione più umana e sostenibile a Torre del Greco. Siamo convinti - conclude l'aspirante primo cittadino - che i giovani possano mettere al servizio della città le loro professionalità per garantire una qualità della vita più alta per tutti, dagli anziani ai bambini».

«Sanguigno è il volto che può cambiare la città, una vita spesa per l'innovazione, un profilo internazionale capace di rendere internazionale l'immagine di Torre del Greco nel mondo, un simbolo di tante generazioni, troppe, che hanno dovuto abbandonare questa città per la desertificazione prodotta dalla politica e che non molla per cambiare corso a questo territorio - dice il deputato M5S, Luigi Gallo -. Insieme ai 23 consiglieri con validi profili professionali, insieme al comitato di democrazia diretta, insieme a tutti i cittadini, è il detonatore della speranza che può cambiare la città che langue da decenni. Ora è il momento di partecipare ed investire tutte le energie perché un'altro treno del cambiamento, così concreto, per questa città non passerà. Chi vota il cambiamento non torna indietro. Rendiamo Torre del Greco - ha concluso il parlamentare - il primo Comune 5 Stelle della Campania».

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook