"Oggi ancora un allarme dalle spiagge di Torre del Greco. Nella acque luno la litoranea galleggiavano pesci morti".

E' la denuncia di Potere al Popolo e Alternativa Civica Popolare di Torre del Greco.

"Un nuovo danno alla salute dei cittadini ed alla pesca - continua il comunicato -. Verranno presto effettuati campionamenti delle acque. Sperando che venga chiarita la natura dell’inquinamento, e possibilmente i suoi responsabili, non possiamo fare a meno di esprimere tutta la nostra amarezza per gli anni persi senza un depuratore a Torre del Greco. O meglio con due depuratori spenti in attesa che si realizzi l’opera di collettamento delle acque al depuratore Foce Sarno. Purtroppo questa è un’economia basata sulla costruzione e non sul recupero tecnologico, sulla manutenzione, l'upgrade, la buona gestione".

"Noi continueremo, come stiamo facendo dal maggio 2023 - conlude la nota -, a fare pressione per assistere ai campionamenti Arpac (cosa che ci è stata sempre negata) ed a sollecitare una rapida esecuzione dei lavori per la messa in funzione del nuovo collettore. Sperando che non diventi obsoleto prima del tempo…".