A cura della Redazione

Quattro eventi per il Coral Sound, il Festival in programma dall’8 al 17 luglio a Torre del Greco. attesa per i concerti di Raf e Nek, icone pop degli anni ottanta.

L’iniziativa è di una associazione benefica impegnata a raccogliere fondi per realizzare la Casa dei Piccoli Cuori destinata all’accoglienza di bambini malati e abbandonati.

Riqualificazione urbana e solidarietà. Doppia finalità per l’Arena della musica che l’8 luglio apre i battenti in via del Commercio a Torre del Greco. Un luogo magico, rimasto nascosto per decenni e riportato alla luce dai volontari dell’associazione l’Emanuele che, da mesi, stanno lavorando per ripristinare il verde in un terreno incolto e lanciare il Coral Sound, il festival che saprà parlare ai boomer degli anni Ottanta e ai ragazzi della generazione Z, portando musica e allegria.

L’Arena della musica e il Coral Sound nascono da un’idea dell’associazione l’Emanuele Aps, impegnata a raccogliere fondi per realizzare a Giampilieri Marina, in provincia di Messina, una casa che accolga bambini abbandonati e malati. Perciò il ricavato dei concerti e delle serate sarà interamente devoluto alla Casa dei Piccoli Cuori.

Sul nostro territorio l’associazione sostiene la mensa dei poveri fondata a Torre Annunziata dal sacerdote don Pietro Ottena; il campo estivo e i bimbi in difficoltà dell'istituto suore dell'Addolorata di Torre del Greco e promuove laboratori di pasticceria e pizzeria.

L’area trasformata in arena della musica è stata messa a disposizione dell’associazione L’Emanuele a titolo gratuito da alcuni privati. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio morale del Comune di Torre del Greco.

Determinante, per la realizzazione dell’Arena, si è rivelato il supporto del sindaco Luigi Mennella e dell’intera comunità: con una struttura capace di ospitare eventi di grande portata, Torre del Greco torna al centro della scena artistica campana. Con la sua innovativa copertura modulare, il palco tecnologicamente avanzato, una capienza ampliata a 4.800 posti e spazi verdi integrati, l'Arena si propone come nuovo polo culturale della città. La progettazione è stata affidata alla società di ingegneria NSG. Responsabile tecnico l’architetto Gaetano Licata.

“Ormai” spiega Pasquale Oliva, presidente dell’associazione L’Emanuele Aps, “per noi è diventata una tradizione organizzare d’estate un evento per sostenere la casa dei bambini e opere caritatevoli. A Giampilieri abbiamo costruito una cappella e solo l’anno scorso, grazie a un mutuo e alle offerte di tanti benefattori, siamo riusciti ad acquistare un immobile che dobbiamo ristrutturare e trasformare in un centro per l’accoglienza di bimbi fragili”.

“Ancora una volta”, dice il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, “la nostra città ospita eventi di respiro nazionale che, come avvenuto di recente in occasione della festa dei Quattro Altari, permettono non solo ai residenti ma a tanti che arrivano da fuori città di godere delle nostre bellezze. Coral Sound, inoltre, porta con sé finalità benefiche, che rendono l’iniziativa ancora più importante. Lo sforzo organizzativo, concretizzatosi con la realizzazione di un’arena della musica, accompagnato dai propositi legati alla solidarietà, fanno della rassegna un momento di festa con lo sguardo rivolto al prossimo. Raf e Nek sono artisti che non hanno bisogno di presentazione e averli nella nostra città è per la nostra amministrazione motivo di vanto ed orgoglio”.

Quattro le date da segnare sul calendario: 8, 11, 15 e 17 luglio.

8 luglio alle 21 con Simone Grande e Cover Band Pooh Legend.

11 luglio ore 21 concerto di Raf

15 luglio ore 21 concerto di Nek.

I concerti di Raf e Nek saranno presentati da Imma Pirone.

17 luglio a partire dalle 18,30 super serata NU Disco, talk, musica, market e food tra ospiti come Jonson Righeira e diversi Dj.