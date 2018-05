A cura della Redazione

Ad un anno dai roghi che hanno devastato il Parco Nazionale del Vesuvio, i Giovani Democratici di Torre del Greco organizzano un incontro-dibattito dal titolo "Fate presto!" per discutere della salvaguardia dell'ambiente e delle iniziative da mettere in campo per evitare che scempi come quelli dell'estate 2017 non accadano più.

L'assemblea pubblica si terrà martedì 29 maggio, ore 18, presso la sede di via Circonvallazione. Interverranno Ilaria Esposito, segretaria GD Napoli, Domenico Colantuono (GD Torre del Greco), Marisa Cassese (GD Ottaviano), Giovanni Oliviero (GD Ercolano), Marco Laudato (GD Portici), Pasquale D'Ascia (GD Sant'Anastasia), Giada Perna (GD Massa di Somma) e Salvatore Avvisato (GD Torre Annunziata).

