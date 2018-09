A cura della Redazione

I Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco hanno denunciato in stato di libertà quattro pregiudicati: uno per detenzione a fini di vendita di sigarette estere di contrabbando, con il sequestro di 6,6 kg di "bionde; un altro per ricettazione di un trattore del valore di circa 100.000 euro rubato in Spagna tra il 5 e il 12 settembre, e trovato nell’officina a Pollena Trocchia di un 46enne del luogo già noto alle forze dell'ordine; due per minacce in concorso e porto abusivo di un coltello.

Proposta, inoltre, la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio per tre pregiudicati sorpresi in circostanze sospette a Torre del Greco.

Segnalati al Prefetto otto giovani trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale.

Tratto in arresto a Cercola, in esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Napoli, un 40enne domiciliato a Napoli irreperibile dal 13 luglio: dovrà scontare 2 mesi di reclusione per violazione degli obblighi di assistenza familiare.

