A cura della Redazione

Un'ora di educazione civica nelle scuole. E' l'iniziativa del Comune di Torre del Greco, che così aderisce a quella promossa dall'ANCI (l'Associazione dei Comuni italiani).

La giunta - su proposta della vicesindaca Annarita Ottaviano - ha approvato la relativa delibera. L'obiettivo è quello di infondere una coscienza civica nei ragazzi, che si troveranno così ad affrontare tematiche attuali quali educazione al rispetto del Bene Comune, legalità e sicurezza, utilizzo coscienzioso della Rete, cyberbullismo, fake news, lotta allo spreco alimentare, tutela dell'ambiente. Vere e proprie "lezioni di civismo" da gestire in autonomia e consapevolezza, in modo da formare così i cittadini del futuro.

«È opportuno aiutare i nostri ragazzi a formare un senso critico e a capire quanto la cura del luogo in cui vivono e il rispetto delle regole di convivenza siano fondamentali per essere veramente dei buoni cittadini - spiega la vicesindaca Ottaviano -. L'Amministrazione di Torre del Greco ha aderito con convinzione alla proposta dell'ANCI e procederà alla raccolta firme per concorrere al conseguimento dell’obiettivo, entro il 5 gennaio 2019, mettendo in essere tutti gli sforzi a ciò necessari. Comunico, pertanto, a tutti i cittadini che chi è interessato a sostenere questa nostra iniziativa, potrà farlo recandosi presso l’Ufficio anagrafe del Comune e lì lasciare la propria firma».

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook