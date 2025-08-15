A cura della Redazione

Alle 11:36 di ieri, in corso Garibaldi, la città si è fermata per ricordare Giovanni Battiloro, Matteo Bertonati, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione, i quattro giovani torresi che il 14 agosto 2018 persero la vita nel crollo del Ponte Morandi di Genova.

La cerimonia, organizzata come ogni anno dall’associazione Sviluppo Area Porto con il supporto dell’amministrazione comunale, si è svolta presso il belvedere dedicato ai ragazzi, affacciato sul mare. Familiari, amici, cittadini, forze dell’ordine e rappresentanti istituzionali hanno preso parte al momento di raccoglimento.

Alla stessa ora della tragedia, le sirene delle imbarcazioni della Capitaneria di porto e dei mezzi delle forze dell’ordine hanno interrotto il silenzio, accompagnando la preghiera guidata da don Vincenzo Vitiello, parroco della chiesa di Portosalvo.