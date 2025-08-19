A cura della Redazione

Gli ex molini meridionali Marzoli di Torre del Greco cambiano volto e diventano un nuovo spazio culturale della città. Dopo il successo degli spettacoli della festa dei Quattro Altari, del cabaret e delle sfide sportive di basket 3 contro 3, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella continua a puntare sulla valorizzazione dell’area con cinema all’aperto e un grande festival jazz in arrivo a settembre.

Dal 22 al 24 agosto torna infatti la rassegna "Cinema sotto le stelle", partita già a fine luglio e molto apprezzata dal pubblico. Tre i titoli in programma nel prossimo weekend:

Diamanti di Ferzan Ozpetek (venerdì 22 agosto - biglietto 3,50 €),

Buffalo Kids (sabato 23 agosto - animazione, biglietto 3,50 €),

Giurato n. 2 di Clint Eastwood (domenica 24 agosto, biglietto 5 € – ingresso gratuito per persone con disabilità certificata).

I biglietti si possono acquistare online o direttamente al botteghino dell’arena dalle ore 19.

Ma l’estate culturale non si ferma qui: a settembre l’area ospiterà la rassegna "Voci d’Autunno – Jazz Festival", organizzata in collaborazione con la Città Metropolitana di Napoli. Nove appuntamenti gratuiti, con 540 posti a sedere e ulteriori 1.500 posti in piedi, oltre a una zona food. Un vero festival che vuole riportare musica dal vivo e grandi interpreti jazz al centro della vita cittadina.

L’obiettivo del Comune è chiaro: restituire alla città uno spazio da anni ritenuto un potenziale inespresso, trasformandolo in un polo di aggregazione culturale tra spettacolo, musica, cinema e sport.