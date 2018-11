A cura della Redazione

Gestiva una piazza di spaccio a Torre del Greco, arrestato. Gli agenti della Polizia di Stato del locale Commissariato hanno fermato Gennaro Iorio, 29enne pregiudicato, responsabile di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

I poliziotti hanno notato un’autovettura Toyota, raggiungere la città corallina già dal giorno 2 novembre scorso, nelle prime ore del pomeriggio.

Un servizio di appostamento e pattugliamento nelle aree di confine tra Torre del Greco ed Ercolano, ha permesso agli agenti di individuare il veicolo, seguirlo e notare che il conducente, giunto in via De Nicola, raggiungeva una persona ferma all’incrocio con via Tironi. Qui si scambiava qualcosa con la stessa che poi si dileguava rapidamente e ritornando nella sua auto.

Ritenendo comprovata l’attività di spaccio, i poliziotti bloccavano l’uomo e procedevano ad una perquisizione personale estesa anche alla vettura.

Occultato negli slip del giovane, rinvenivano un involucro di cellophane contenente 8 bustine termosaldate con all’interno sostanza polverosa bianca; nell’autovettura, riposto in un piccolo borsello nero, un altro involucro di cellophane con 25 dosi, confezionate sempre in bustine termosaldate, della stessa sostanza che al narcotest è risultata essere cocaina.

Inoltre, nello stesso borsello, era stipata la somma di 455euro in banconote di piccolo taglio, compatibili con l’attività di spaccio.

La doverosa perquisizione domiciliare, condotta dagli agenti nell’appartamento dove alloggiava Iorio, ha consentito di recuperare, in una scarpiera allocata nella sua stanza da letto, un involucro avvolto da nastro da imballaggio contenente poco più di un chilo di hashish, diviso in dieci panetti da circa 100 grammi ciascuno; nell’armadio, in un borsello, c'erano 3.020 euro in banconote di piccolo taglio ed in una busta, sempre riposta nello stesso armadio, la considerevole somma di 42.650 euro, in banconote di piccolo taglio.

Considerando il “volume d’affari”, i poliziotti hanno esteso la perquisizione al garage di pertinenza dell’abitazione rinvenendo, in un borsone, sostanza erbacea verde, risultata al narcotest marijuana, per un peso di 2 chili.

In un altro borsone c'erano un fornellino elettrico, un bilancino di precisione, una forbice, un coltellino a scatto con lama annerita, un cucchiaino, una bilancia per uno peso fino a 5 kg, buste in cellophane ed un accendino.

Tutto il materiale rinvenuto, sia lo stupefacente che il danaro, è stato sequestrato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Anche l’autovettura utilizzata è stata sequestrata.

Iorio è stato arrestato e, come disposto dall’autorità giudiziaria competente tempestivamente informata, associato presso la casa Circondariale di Napoli Poggioreale.