A cura della Redazione

E' scontro politico a Torre del Greco dove è sempre più drammatica l'emergenza rifiuti. Ormai i cumuli di immondizia stazionano un po' ovunque nella città corallina, sia nei cosiddetti "eco punti" (che di ecologico non hanno proprio nulla!) che in strada.

L'opposizione attacca l'Amministrazione comunale del sindaco Giovanni Palomba. A sua volta, la maggioranza replica con accuse rivolte a coloro che in precedenza governavano la città, ritenuti i veri e propri artefici di questo disastro. Nel frattempo, Torre del Greco, la quarta città della Campania per popolazione, è invasa dalla monnezza, con le conseguenti ripercussioni anche sul versante igienico-sanitario.

In tutto questo baillame, arriva la troupe di Striscia La Notizia - con l'inviato Luca Abete - che documenta lo scempio ambientale, in particolare nell'area mercatale di via Circumvallazione.

«Ci sono siti di stoccaggio sul nostro territorio ben conosciuti. In via temporanea si può rimuovere la spazzatura per strada e depositarla in questi siti, prassi adottata da tutti i sindaci in situazioni di emergenza. Qualcosa si è mosso, oggi hanno ripulito alcune isole ecologiche. Questa è una delle priorità perché c’è gente chiusa in casa! Un’aria irrespirabile. Ci vuole una ordinanza per pulire la città ad horas, Non si può tenere in questo stato una città», dice la ex vicesindaco dell'Amministrazione Borriello, Romina Stilo.

Immediata la replica della consigliera di maggioranza Luisa Liguoro: «Spero vivamente che a Luca Abete sia stato detto che coloro che hanno sollecitato la sua visita, e che se ne stanno rallegrando, sono in parte responsabili del problema nettezza urbana a Torre del Greco. È infatti indubbio che il piano NU sia un capolavoro dell'Amministrazione precedente e che anche il Commissario prefettizio, non solo non è riuscito a risolvere il problema, ma nella sua relazione finale ha chiaramente detto che risale agli autori di questo piano. Aggiungo solamente che la mia riflessione non vuole essere un modo per scaricare le responsabilità agli altri, visto che ora l'attuale Amministrazione deve continuare a fare il necessario, ma vuole solo stigmatizzare il fatto che bearsi dell'emergenza che stiamo vivendo a Torre del Greco ed in gran parte della Campania è davvero vergognoso», ha concluso l'esponente della lista Ci Vuole Coraggio.

(foto Facebook Romina Stilo)

