A cura della Redazione

Rifiuti, si cambia. A Torre del Greco il sindaco Giovanni Palomba ha emanato l'ordinanza (clicca QUI per visualizzare il documento) con la quale viene completamente stravolto il piano di conferimento delle diverse tipologie differenziate (carta e cartone, umido, secco - detto anche indifferenziato - e plastica/alluminio/banda stagnata e metalli) negli ecopunti.

Non più depositi quotidiani come avveniva in precedenza (solo in orario pomeridiano e serale), bensì giornate (e fasce temporali, anche mattutine) prestabilite a seconda della frazione da conferire. A partire dal 26 novembre, il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato si potrà gettare l'umido; il mercoledì e venerdì la plastica; il giovedì la carta; il lunedì, martedì, giovedì e sabato l'indiferrenziata. Niente conferimenti la domenica.

I cittadini dovranno recarsi agli ecopunti dalle ore 6 alle 12 e dalle 17 alle 23 . Per quanto riguarda invece il deposito nei siti di prossimità (quelli stradali, per intenderci), l'orario prestabilito è dalle ore 19 alle 23 .

Gli ingombranti non potranno essere depositati negli ecopunti ma bisognerà prenotare il ritiro a domicilio al numero verde 800.40.98.66 e concordare tempi e modalità.

Per i RAEE (elettrodomestici, apparecchiature elettroniche, ecc.), il sito prestabilito è quello di viale Europa, dalle 9 alle 12, dal lunedì al venerdì.

Gli olii esausti vanno portati il primo sabato del mese all'ecopunto del parcheggio Bottazzi; il terzo sabato del mese a quello di La Salle (dalle 9 alle 13).

LA TABELLA RIASSUNTIVA

