A cura della Redazione

Si lavora a Torre del Greco alla "mitigazione" dell'emergenza rifiuti. Città sempre più sporca e in balia della spazzatura, con gli eco-punti che continuano ad essere stracolmi nonostante le nuove disposizione sul conferimento dei rifiuti.

Questa mattina c'è stato un incontro al Complesso La Salle tra il sindaco Giovanni Palomba, il dirigente del settore Nettezza Urbana, Ernesto Merlino, e il neo dirigente dell'Avvocatura, Antonio Iacomino, per studiare i possibili passaggi burocratici volti alla pubblicazione della nuova gara di appalto per il servizio di igiene ambientale. La ditta attuale, il consorzio GEMA, infatti, non può più espletarlo a seguito della sentenza del TAR, o quanto meno potrà farlo fino a quando non ci sarà l'affidamento pro-tempore ad una nuova ditta.

«Vogliamo garantire serenità ai cittadini - ha detto Palomba -. Abbiamo già inviate pec esplorative alle ditte specializzate nella raccolta rifiuti per chiedere disponibilità temporanea nello svolgimento del servizio di raccolta in città, sino alla nuova gara d'appalto. Sono, personalmente, vicino ai cittadini torresi. Sto tentando, insieme ai dirigenti e tecnici del settore, di contenere il problema rifiuti e di risolverlo, implementando un nuovo e più adeguato piano di raccolta. Invito, pertanto, tutti alla massima collaborazione anche per le prossime settimane in cui potrebbero registrarsi, paradossalmente, ulteriori criticità severe. Garantisco, tuttavia, - ha concluso Palomba - che stiamo vigilando in modo continuo e puntuale sull'operato quotidiano della ditta GEMA, intervenendo sulle inadempienze con sanzioni amministrative».

