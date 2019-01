A cura della Redazione

Si frattura piede per strada, 80enne di Torre del Greco attende l’ambulanza per 40 minuti. La denuncia è del consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli. “Pronta interrogazione per verificare reali tempi d’attesa dell’ambulanza”, scrive l'esponente del Sole che ride.

“Solo la presenza di un turista, medico a Mantova, che si trovava per caso in via Beato Vincenzo Romano a Torre del Greco ha salvato una donna di 80 anni da una emorragia letale, conseguenza di una brutta frattura esposta di tibia e perone. Dopo svariate telefonate al 118 - spiega Borrelli -, l’unica ambulanza disponibile, partita da Castellammare, è arrivata dopo 40 minuti. E stando a quanto raccontato dal turista medico che si è preso cura della anziana donna incidentata, l’ambulanza sarebbe arrivata con due giovanissimi infermieri e senza l’ausilio di un medico. Ho deciso di fare un’immediata interrogazione per verificare i reali tempi d’attesa dell’ambulanza”.

L'episodio è avvenuto mercoledì 2 gennaio scorso.

“Perché la salvaguardia della salute sia un diritto garantito a tutti - ha precisato Borrelli - va chiarito se simili episodi siano da ricondurre a una cattiva gestione della Sanità o parassitismo e negligenza degli operatori”.