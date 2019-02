A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Torre del Greco hanno arrestato Santo Formicola, 20enne, sottoposto al regime degli arresti domiciliari, già noto alle forze di polizia, per il reato di spaccio di sostanza stupefacente ed evasione dal regime della detenzione domiciliare.

I poliziotti, nell’ambito di una mirata attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti, dopo un’attività di appostamento in via Gradoni e Canali, hanno notato un via vai di giovani nei pressi di una baracca, adiacente all’abitazione del giovane. Lo stesso, dopo aver effettuato lo scambio dose-denaro, ritornava nuovamente nella propria casa.

Gli agenti hanno subito bloccato Formicola, il quale come ultimo tentativo ha cercato di disfarsi di alcune dosi di droga.

Gli acquirenti-consumatori, invece, sono riusciti ad allontanarsi.

Nella tasca dei pantaloni del pusher sono stati rinvenuti 1,1 grammi di cocaina e 15 euro.

Successivamente, da un controllo effettuato presso l’abitazione, in vari nascondigli sono stati trovati un totale di 57,8 grammi di cocaina, 22,6 di marijuana, un bilancino elettrico di precisione e la somma di 60 euro, divisa in varie banconote.

Il giovane è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Poggioreale.