A cura della Redazione

Un dolce per i Quattro Altari: è il titolo dell’iniziativa in programma giovedì 22 maggio alle ore 9.30 nella sala polifunzionale dell’istituto Pantaleo (via Cimaglia, 96). Saranno presenti tra gli altri il sindaco Luigi Mennella; il direttore artistico della festa dei quattro altari, Patrizia Porzio; il consigliere con delega all’agricoltura e alla promozione del territorio della Città Metropolitana, Vincenzo Cirillo; i professori Mario Cozzolino, Antonella Rota, Pina Di Donna, Pasqualina Pasqua e Immacolata Visciano. Nella mattinata sarà decretato il vincitore del premio.

Tutto ha avuto inizio lo scorso 6 maggio quando, nei laboratori di sala e cucina del Pantaleo, si è tenuta la fase finale del concorso “Un dolce per i Quattro Altari”, curato dai docenti di sala, vendita e cucina indirizzo Ipseao e rivolto ai giovani pasticcieri della scuola.

I dolci presentati sono stati selezionati dalla giuria presieduta dallo chef Antonio Tecchia e costituita dai due docenti del Pantaleo, Mario Cozzolino e Flaminio Giordano, con la supervisione del dirigente scolastico Giuseppe Mingione.

I quattro dolci finalisti sono Tripudio floreale (bavarese alla vaniglia con biscotto alle mandorle ai frutti rossi - foto 2); Octava golosa (cremoso alla gianduia e cioccolato fondente - foto 3); Corallina alla frutta (tartelletta di pasta frolla, crema zuppa inglese e frutti di bosco - foto 4); Delizia del Corpus Domini (biscotto al cacao, cremoso al cioccolato al latte, lamponi e noci caramellate - foto 1).