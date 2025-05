A cura della Redazione

È iniziativa in questi giorni l’opera di montaggio dei primi arredi all’interno dell’area di sgambamento per cani che l’amministrazione comunale di Torre del Greco ha inteso realizzare in località Porto-Scala, a ridosso dell’area giochi e fitness già attiva nella stessa zona.

Si tratta del primo passo per dare seguito ad una recente delibera approvata dalla giunta guidata dal sindaco Luigi Mennella, su proposto dell’assessore con delega al benessere animale Laura Vitiello, con la quale è stato stabilito di attivare una campagna di sensibilizzazione e di informazione al cittadino sulle regole di conduzione degli animali da affezione, oltre alla promozione all’adozione dei cani ricoverati presso il canile convenzionato con l’Ente.

Nello stesso atto licenziato dall’esecutivo torrese, si prende atto anche di una schema di convenzione da sottoscrivere tra il Comune e il Rotaract Club di Torre del Greco-comuni vesuviani, con il quale sarà previsto che l’area di sgambamento in fase di ultimazione sarà gestita e sorvegliata dalla stessa associazione a titolo gratuito per un anno (con eventuale proroga per un ulteriore anno).

Di contro il Rotaract, come si legge sempre nella delibera, ha manifestato “l’intenzione alla donazione permanente di alcune piccole attrezzature per l’area di sgambamento, nonché alla realizzazione e installazione di un banner informativo per sensibilizzare ed informare i cittadini”.

“Grazie alla collaborazione con il Rotaract Club di Torre del Greco – afferma l’assessore Laura Vitiello – sarà presto inaugurata e resa disponibile l’area sgambamento in via Calastro, che sarà messa a disposizione di tutti i cittadini che desiderano portare a passeggio i propri cani. Un esempio concreto di sinergia tra istituzioni e mondo associativo, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cani e dei loro proprietari. Garantire spazi adeguati e fruibili ai nostri amici a quattro zampe vuol dire non solo far crescere il loro benessere ma anche migliorare la qualità della vita dei loro proprietari”.