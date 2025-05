A cura della Redazione

Quasi trecento bambini appartenenti alle classi quinte delle scuole elementari cittadine impegnate in sei diverse attività sportive.

Sono tornati a disputarsi dopo anni di assenza i giochi della gioventù a Torre del Greco. L’occasione è stata data dal lavoro svolto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e dalla consigliera delegata allo sport Valentina Ascione, che dopo avere portato avanti una serie di iniziative legate al programma “Scuola e Sport”, hanno deciso di promuovere una giornata sperimentale dei giochi della gioventù sul manto in erba sintetica dello stadio Amerigo Liguori.

Qui i ragazzini degli istituti comprensivi hanno potuto partecipare a diverse attività, supportati dall’impegno totalmente gratuito delle associazioni e delle società sportive del territorio: Parco Città e Angioletti per il volley; Fortitudo e Ginnastica Veseva per la ginnastica; Francesco Di Donna per la pallamano; Hinna Mac 82 per l'atletica; Amatori Torre del Greco per il rugby; Baskin ente per la promozione ed inclusione per il baskin.

“È l’ennesimo segnale di attenzione alla pratica sportiva lanciato dalla nostra amministrazione – afferma il sindaco Luigi Mennella – Le diverse manifestazioni promosse negli ultimi tempi, penso al recente torneo di calcio nazionale under 17, ma anche la grande attenzione all’impiantistica, con la realizzazione del palazzetto e della piscina, sono finalizzate proprio a promuovere le attività in primis tra i ragazzi e i bambini. Il ritorno dei giochi della gioventù è dunque un obiettivo importante che ci siamo posti e che trova la prima concreta realizzazione in questa giornata sperimentale che ha riscosso notevole successo”.

“L’obiettivo che ci siamo prefissi è quello del prossimo anno – gli fa eco la consigliera comunale delegata allo sport, Valentina Ascione – quando, in sinergia con l’ufficio scolastico regionale rappresentato al Liguori da Raimondo Bottiglieri e guidato dal direttore generale Ettore Acerra e con Sport e Salute intervenuta con la coordinatrice per la Campania Francesca Merenda, contiamo di riproporre in città, nella formula classica, i giochi della gioventù. Un traguardo ambizioso ma che, con l’entusiasmo manifestato dalle scuole e la collaborazione che abbiamo trovato con le società e associazioni sportive, insieme a quella del Coni con il suo delegato Liberato Esposito, siamo convinti di poter centrare”.