Emergenza rifiuti e inchiesta su presunto voti di scambio alle ultime elezioni comunali a Torre del Greco, il M5S presenta richiesta di accesso al presidente della commissione ecomafia del Parlamento. "Ora siamo fiduciosi che il Ministero degli interni non resterà a guardare - dichiara in una nota Luigi Gallo, deputato pentastellato -. Oggi ho depositato l’interrogazione parlamentare contenente la relazione in cui sono elencati tutti i fatti della mala gestione amministrativa del governo Palomba, dall’inchiesta sul voto di scambio elettorale, all’indagine della preoccupante crisi per la raccolta e gestione dei rifiuti urbani che negli ultimi mesi ha sottoposto i cittadini di Torre del Greco a continui rischi igienico sanitari generati da strade invase dai rifiuti, roghi ed eco-punti ridotti a discariche a cielo aperto".

Intanto, il sindaco Palomba viene pesantemente criticato dall'opposizione di centrodestra e dallo stesso M5S, che hanno chiesto le sue dimissioni.