A cura della Redazione

I carabinieri della Compagnia corallina hanno arrestato, su ordinanza emessa dal gip di Torre Annunziata, C. M., un 40enne del luogo già noto alle forze dell’ordine.

La misura è scattata, su richiesta della Procura oplontina che ha coordinato le indagini, per porto illegale di arma da fuoco, violazione della sorveglianza speciale, lesioni e minacce.

Lo scorso 17 settembre, per ragioni da ricercare in liti familiari, l'uomo aveva portato con sé una pistola ed aveva minacciato di morte il cognato.

Poi la lite era continuata in casa del 40enne, dove questi aveva ferito il parente al fianco con due coltelli da cucina.

I carabinieri si trovavano in ospedale proprio nei minuti in cui vi era arrivato il ferito per farsi medicare. Gli avevano chiesto spiegazioni sulla ferita e lui aveva raccontato una vicenda pressoché assurda. Erano così partite le indagini ed i primi accertamenti avevano portato i militari a casa dell’arrestato dove avevano rinvenuto due coltelli appena sciacquati nel lavandino della cucina.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile torrese hanno dunque ricostruito la vicenda e chiesto all’autorità giudiziaria di emettere una misura cautelare. L’ordinanza è stata dunque emessa e il 40enne è stato arrestato e tradotto in carcere.