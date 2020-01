A cura della Redazione

Colpo fallito all'Unicredit di Torre del Greco.

Stanotte un commando composto da cinque uomini ha tentato di sradicare la cassa del bancomat alla sede dell'Unicredi di via Vittoro Veneto, nel pieno centro cittadino.

I malviventi hanno quasi completamento sradicato la cassa dal muro, però non sono riusciti a portarla via. Sul posto i carabinieri per ricostruire l'accaduto e per cercare di risalire, anche grazie al sistema di videosorveglianza, agli autori del fallito colpo..