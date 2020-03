A cura della Redazione

Parte la raccolta “porta a porta” a Torre del Greco, vola in tempi record la percentuale di differenziata. Nei primi giorni del nuovo sistema di conferimento, i rifiuti differenziati hanno raggiunto quota 46%. Un numero che, tenendo conto del trend, è destinato a salire fino ad attestarsi a poco più del 50%. Un balzo di trenta punti percentuali grazie alla rivoluzione rifiuti che Comune di Torre del Greco e Buttol stanno portando avanti.

I primi dati sono molto confortanti, perché la cittadinanza ha risposto in maniera positiva, in seguito alla campagna di sensibilizzazione ormai partita dal gennaio scorso. Incontri pubblici, sito internet, pagina social, eco-point informativi sono stati d’aiuto agli utenti per comprendere le nuove modalità di conferimento.

Di concerto con l’Ente, l’Azienda ha previsto una graduale espansione del “porta a porta”, iniziando prima dalle periferie ai confini con le città di Ercolano e Torre Annunziata, allargando a macchia d’olio al centro cittadino, fino a raggiungere il 50% delle utenze. Nei primi giorni di porta a porta si è più che raddoppiato il conferimento della frazione organica, così come per vetro, carta e cartone, con una sensibile diminuzione del rifiuto indifferenziato. Ad esempio la frazione è organica è passata da una media di 5 tonnellata per ogni giorno di raccolta a 12 tonnellate, così come la carta che passa da una media di 6 tonnellate a 14. E così via anche per vetro e imballaggi misti.

La partenza del “porta a porta” ha quindi, inevitabilmente, più che raddoppiato il conferimento delle frazioni nobili e quindi dei rifiuti che possono essere avviati a recupero.

Entro marzo il “porta a porta” sarà esteso a tutta la città e considerato il trend positivo del primi giorni, le percentuali sono destinate ad aumentare. Saranno previsti sempre quattro Eco-Point dove poter chiedere informazioni, ritirare il materiale informativo e il kit di buste per la raccolta differenziata. Ogni Eco-point sarà riferimento di precise zone della città circoscritte.

DANIELE DI MARTINO